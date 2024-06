El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de junio

Hoy en Écija, el tiempo estará mayormente despejado durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 35 grados durante la tarde, por lo que se espera un día caluroso. La humedad relativa estará en torno al 15% durante la tarde, lo que significa que el ambiente estará bastante seco.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que las altas temperaturas pueden ser peligrosas si no se toman las precauciones necesarias.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con una velocidad de hasta 40 km/h durante la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor calor, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Écija será soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados . Se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse hidratado. ¡Disfruta del día y del buen tiempo en Écija!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-03T21:01:09.