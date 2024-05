El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de mayo

Hoy en Jaén, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 34 grados durante la tarde, por lo que se espera un día caluroso. Sin embargo, la temperatura descenderá durante la noche hasta los 28 grados .

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 42% durante el día. Esto significa que no habrá una sensación de bochorno, a pesar de las altas temperaturas. Además, no se esperan precipitaciones en la zona, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar nuestras actividades al aire libre.

En cuanto al viento, predominará la dirección del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 30 km/h. Durante la noche, el viento disminuirá su intensidad, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

En resumen, para el día de hoy en Jaén se espera un tiempo soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, como hidratarse adecuadamente y protegerse del sol. ¡Aprovecha este día para disfrutar del buen tiempo y del hermoso paisaje que ofrece Jaén!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-28T21:01:09.