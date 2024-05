El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de mayo

Hoy en Lucena, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados , por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 40%, lo que hará que el día se sienta agradable y no demasiado húmedo. Además, el viento soplará de forma suave, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, principalmente del sureste.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que interrumpan nuestras actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día, por lo que podemos estar seguros de que no habrá sorpresas en ese sentido.

En cuanto a la salida y puesta del sol, el orto será a las 07:00 y el ocaso a las 21:31, por lo que tendremos un día con una duración de luz solar bastante amplia para disfrutar de todas nuestras actividades.

En resumen, el pronóstico para Lucena para hoy es de un día soleado, cálido y sin lluvias, perfecto para disfrutar al aire libre y aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables. ¡Así que no olvides ponerte protector solar y disfrutar de este hermoso día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-27T20:51:07.