El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de mayo

Hoy en Las Cabezas de San Juan se espera un día con cielos mayormente despejados, con algunas nubes dispersas durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados , por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa estará en torno al 40%, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Además, la probabilidad de tormentas es muy baja, por lo que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, soplará de dirección oeste con una velocidad de 20 km/h, lo que hará que se sienta una brisa agradable en la zona. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar molestias.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas. ¡Disfruta de este día de primavera en la hermosa localidad de Las Cabezas de San Juan!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-16T21:02:12.