El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de mayo

Hoy en Lucena, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 16°C y los 28°C, siendo una jornada cálida y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50%, lo que hará que el día se sienta fresco y confortable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del sureste, con velocidades que irán desde los 2 km/h hasta los 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable y no se sienta demasiado caluroso.

En resumen, se espera un día agradable en Lucena, con cielos despejados y temperaturas cálidas. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. ¡No olvides protegerte del sol y disfrutar de este hermoso día en la ciudad!

