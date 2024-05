El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de mayo

Hoy en Osuna, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas por la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 29°C durante la tarde, por lo que se espera un día cálido y agradable. La humedad relativa estará alrededor del 20%, lo que indica un ambiente seco.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Tampoco se prevén tormentas, por lo que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste con una velocidad máxima de 49 km/h durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en zonas más expuestas.

El día comenzará con una temperatura de 20°C por la mañana y se mantendrá estable durante la mayor parte del día, alcanzando su punto más alto en la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 21°C, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, se espera un día soleado y cálido en Osuna, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda protegerse del sol, mantenerse hidratado y estar atento a las indicaciones de las autoridades locales en caso de cambios inesperados en las condiciones meteorológicas. ¡Que disfruten de este hermoso día en Osuna!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-10T20:56:07.