El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de abril

Hoy en Aljaraque tendremos un día despejado en su mayoría, con algunas nubes altas durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 22°C durante la tarde, mientras que la mínima será de 8°C durante la madrugada. La humedad relativa estará entre el 33% y el 91%, lo que significa que habrá un ambiente bastante húmedo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Tampoco se prevén tormentas, por lo que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, soplará principalmente del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 28 km/h. Durante la tarde, se espera que haya rachas de viento más fuertes, alcanzando hasta los 43 km/h en dirección suroeste.

El día comenzará con el amanecer a las 07:34 y finalizará con el ocaso a las 21:16, por lo que habrá luz natural durante la mayor parte del día. Es importante tener en cuenta estas horas para planificar las actividades al aire libre.

En resumen, se espera un día agradable en Aljaraque, con temperaturas suaves y cielos mayormente despejados. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. ¡Que disfrutes de tu día en Aljaraque!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-28T21:01:09.