El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de abril

Hoy en Lucena, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados , por lo que será un día agradable y cálido. La humedad relativa estará en torno al 35%, lo que indica un ambiente seco y confortable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es del 0%, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, predominará la dirección del sur con velocidades de hasta 14 km/h. No se esperan ráfagas fuertes que puedan causar molestias, por lo que será un día tranquilo en ese aspecto.

En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como un día soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas. ¡Aprovecha este día para disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad que ofrece el tiempo de la región!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-20T20:56:08.