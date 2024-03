El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de marzo

Hoy en Osuna, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con nubes altas, bruma y cubierto en diferentes momentos del día. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 23°C, siendo más fresco por la mañana y más cálido por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70-90%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que afecten la jornada. Sin embargo, se recomienda llevar un paraguas por si acaso, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Tampoco se esperan tormentas, por lo que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, predominará la dirección oeste con velocidades que irán desde los 5 km/h hasta los 20 km/h. Se espera que haya rachas de viento más fuertes durante la tarde, por lo que se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas agradables y viento moderado. No se esperan lluvias ni tormentas, por lo que será un día tranquilo en términos meteorológicos. ¡Disfruta de tu jornada!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-03-19T20:57:08.