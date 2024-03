El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de marzo

Hoy en Priego de Córdoba se espera un día despejado en su mayoría, con algunas nubes altas durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados , por lo que será un día bastante cálido. La humedad relativa estará en torno al 35%, lo que indica un ambiente seco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del este con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h, lo que no será un factor relevante en la jornada.

El día comenzará con una temperatura de 12 grados y se irá incrementando gradualmente a lo largo de la mañana y la tarde. Se recomienda vestir ropa ligera y llevar protección solar, ya que el sol estará presente durante la mayor parte del día.

En cuanto a las horas de luz, el orto será a las 07:25 y el ocaso a las 19:25, por lo que habrá suficiente luz natural para disfrutar de actividades al aire libre hasta la tarde.

En resumen, se espera un día agradable en Priego de Córdoba, con temperaturas cálidas y cielos mayormente despejados. Es un buen día para disfrutar de paseos al aire libre, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol. ¡Aprovecha este día para disfrutar de todo lo que este hermoso lugar tiene para ofrecer!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-03-15T22:41:10.