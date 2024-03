El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de marzo

Hoy en Lebrija, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 12 y 21 grados , por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa estará en torno al 70-80%, lo que indica que habrá cierta sensación de humedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará de forma suave, con velocidades que no superarán los 10 km/h en general.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá a las 7:34 y se pondrá a las 19:32, por lo que habrá aproximadamente 12 horas de luz natural para disfrutar.

En resumen, se espera un día agradable en Lebrija, con cielos despejados en su mayoría, temperaturas frescas y sin lluvias. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. ¡Que disfrutes de tu día en Lebrija!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-03-14T22:41:09.