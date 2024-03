El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de marzo

Hoy en Cabra, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 19°C, siendo una jornada fresca pero agradable. La humedad relativa estará en niveles moderados, rondando el 60% en la mayoría del día.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del este y noreste, con velocidades que irán desde los 3 km/h hasta los 12 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas que puedan causar problemas.

En resumen, se espera un día tranquilo en Cabra, con un tiempo estable y condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche, ya que las temperaturas pueden descender un poco. ¡Aprovecha este día para disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad de la ciudad!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-03-13T22:41:08.