El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de febrero

Hoy en Osuna, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura oscilará entre los 8 y 17 grados , por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa estará alrededor del 70%, lo que indica que el ambiente será bastante seco.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar nuestras actividades al aire libre. Además, la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día, lo que confirma que no habrá cambios en este aspecto.

En cuanto al viento, predominará la dirección del sur con velocidades que irán desde los 3 hasta los 11 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas que puedan causar molestias.

En resumen, el día de hoy en Osuna será perfecto para disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por la ciudad, practicando deportes al aire libre o simplemente relajándose en un parque. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin precipitaciones, no hay excusa para no disfrutar de este día. ¡Aprovecha al máximo este clima ideal y disfruta de todo lo que Osuna tiene para ofrecer!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-28T22:41:08.