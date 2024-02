El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de febrero

Hoy en Cabra, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura será fresca por la mañana, con 7 grados , pero irá aumentando a lo largo del día, alcanzando los 16 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa estará en un nivel moderado, alrededor del 60%, lo que hará que el día se sienta agradable y no demasiado húmedo.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no habrá lluvias que interrumpan nuestras actividades al aire libre. Además, el viento estará presente, principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 20 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a las horas de luz, el sol saldrá a las 7:50 y se pondrá a las 19:10, lo que nos dará un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. Por lo tanto, es un buen momento para planificar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el día de hoy en Cabra será soleado, con temperaturas agradables y sin lluvias. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-27T22:41:10.