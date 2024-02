Hoy en Córdoba, se espera un día con cambios en las condiciones meteorológicas. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de las 03:00 a.m., se espera la presencia de bruma, seguida de niebla a partir de las 04:00 a.m. y hasta las 08:00 a.m.

A medida que avance la mañana, la bruma se disipará y el cielo se irá cubriendo gradualmente. A partir de las 10:00 a.m., se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, que se mantendrá hasta las 04:00 p.m. Durante este período, la intensidad de la lluvia será leve, con acumulaciones de 0.3 a 0.8 mm. A partir de las 05:00 p.m., el cielo se irá despejando nuevamente, aunque se mantendrá parcialmente cubierto hasta las 08:00 p.m. A partir de ese momento, el cielo estará mayormente despejado durante la noche. En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 5°C y los 11°C a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, las temperaturas serán más bajas, alcanzando los 5°C. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, llegando a los 11°C durante la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta durante la madrugada y la mañana, con valores entre el 95% y el 100%. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, alcanzando un valor del 76% durante la tarde. En cuanto al viento, predominará la dirección del suroeste durante la madrugada y la mañana, con velocidades entre 7 y 8 km/h. A partir de las 09:00 a.m., la dirección del viento cambiará hacia el noreste, aumentando su velocidad a 15 km/h. Durante la tarde, el viento se mantendrá con dirección noreste y velocidades entre 19 y 25 km/h. Durante la noche, el viento cambiará nuevamente hacia el este, con velocidades entre 6 y 14 km/h. En resumen, se espera un día con cambios en las condiciones meteorológicas en Córdoba. Habrá presencia de bruma y niebla durante la madrugada, seguida de lluvia escasa durante la mañana. A medida que avance el día, el cielo se irá despejando y las temperaturas irán en aumento. Se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes y llevar un paraguas en caso de lluvia. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-10T22:42:12.