Hoy, en Castilleja de la Cuesta, se espera un día con cielos mayormente nublados. Durante la mañana y la tarde, se verán nubes altas en el cielo, lo que significa que habrá una cobertura de nubes que permitirá que el sol se filtre a través de ellas. Sin embargo, también habrá momentos en los que el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad.

En cuanto a las temperaturas, se espera que sean bastante suaves. Durante la mañana, la temperatura estará alrededor de los 9 grados , pero a medida que avance el día, irá aumentando gradualmente. En las horas centrales del día, se alcanzarán temperaturas máximas de alrededor de 19 grados . Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser ligeramente más baja debido a la humedad relativa.

Hablando de la humedad, se espera que sea moderada durante todo el día. Por la mañana, la humedad relativa estará alrededor del 84%, pero disminuirá a medida que avance el día, llegando a un mínimo del 40% durante la tarde. Esto significa que el ambiente estará relativamente seco, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de problemas respiratorios.

En cuanto a las precipitaciones, no se espera que haya lluvia durante todo el día. Tanto la precipitación acumulada como la probabilidad de precipitación son nulas, lo que indica que no habrá ninguna precipitación significativa. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se espera que sea variable en dirección y de intensidad suave a moderada. Durante la mañana y la tarde, predominará el viento del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 12 km/h. Sin embargo, también se esperan ráfagas máximas de viento durante la tarde, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h.

En resumen, el pronóstico meteorológico para Castilleja de la Cuesta para hoy, 5 de febrero de 2024, indica que habrá cielos mayormente nublados con momentos de sol. Las temperaturas serán suaves, con máximas de alrededor de 19 grados . No se esperan precipitaciones significativas y el viento será variable en dirección y de intensidad suave a moderada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-04T22:41:08.