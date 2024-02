Hoy en Las Cabezas de San Juan, se espera un día despejado en su mayoría, con algunas nubes altas en ciertos momentos del día. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima será de 5 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en cuanto a la sensación de calor o frío.

Durante la mañana y la tarde, predominarán las nubes altas, lo que podría dar lugar a una ligera disminución de la temperatura. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no habrá lluvias.

El viento soplará mayormente del este, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 8 km/h. En algunos momentos del día, especialmente durante la tarde, se espera que el viento sea más intenso, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, pasando del noreste al sureste.

La humedad relativa estará presente durante todo el día, con valores que oscilarán entre el 43% y el 87%. Esto significa que el ambiente estará ligeramente húmedo, pero no se esperan condiciones de humedad extrema.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan será mayormente despejado, con algunas nubes altas en ciertos momentos del día. No se esperan precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados . El viento será suave, con velocidades que no superarán los 14 km/h. La humedad relativa estará presente, pero no será significativa. En general, será un día agradable y sin cambios climáticos importantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-03T22:41:08.