Hoy en Puente Genil, se espera un día despejado con algunas nubes dispersas. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados durante la tarde, mientras que la temperatura mínima será de 9 grados durante la mañana. La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en cuanto a la sensación de calor o frío.

La humedad relativa estará en su punto más alto durante la madrugada, con un 91%, y disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando al 38% durante la tarde. Esto significa que el ambiente estará bastante húmedo en las primeras horas del día, pero se volverá más seco a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, predominará la dirección sureste con velocidades moderadas. Durante la mañana, se esperan vientos del sureste con velocidades de hasta 14 km/h, mientras que durante la tarde, los vientos serán del este con velocidades de hasta 27 km/h. Estas condiciones de viento no serán demasiado fuertes, por lo que no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que indica que no hay posibilidad de lluvia. Por lo tanto, no será necesario llevar paraguas ni preocuparse por posibles tormentas.

El día comenzará con el amanecer a las 08:20 y terminará con el atardecer a las 18:45. Esto significa que habrá aproximadamente 10 horas y 25 minutos de luz solar, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

En resumen, el pronóstico para hoy en Puente Genil es de un día despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , con una sensación térmica similar a la temperatura real. No se esperan lluvias y los vientos serán moderados, predominando la dirección sureste. Disfruta de un día soleado y aprovecha las condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-02T22:41:08.