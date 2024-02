Hoy en Córdoba, se espera un día despejado con algunas nubes dispersas. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes poco nubosas en las primeras horas de la mañana y en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados , mientras que la mínima será de 3 grados .

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias para hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Por lo tanto, es poco probable que haya lluvias o cualquier tipo de precipitación en Córdoba.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, ya que no se esperan cambios significativos en la humedad relativa. La humedad relativa oscilará entre el 36% y el 100%, siendo más alta durante la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto significa que el tiempo será seco en general, con una ligera sensación de frescura en las primeras horas de la mañana.

En cuanto al viento, predominará la dirección del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, ya que las velocidades máximas registradas no superarán los 12 km/h. Esto indica que el viento será suave y no tendrá un impacto significativo en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el pronóstico para hoy en Córdoba es de un día despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 18 grados , con una sensación térmica similar. No se esperan lluvias ni vientos fuertes. Es un buen día para disfrutar del aire libre y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-02T22:41:08.