Hoy en Lora del Río, se espera un día despejado en su mayoría. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas en la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima será de 8 grados .

Durante la mañana y la tarde, se espera que haya nubes altas en el cielo, lo que podría dar lugar a una ligera disminución de la temperatura. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará y la temperatura aumentará. Por lo tanto, se recomienda vestirse con capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no hay riesgo de lluvia y que el día será seco.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, ya que no se esperan vientos fuertes que puedan afectar la sensación de frío o calor. Sin embargo, se espera que haya viento durante todo el día, con velocidades que oscilan entre 3 y 23 km/h. El viento predominante será del este y noreste.

La humedad relativa estará en su mayoría entre el 40% y el 90%, lo que indica que el aire estará relativamente húmedo. Esto puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que indica la temperatura real. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa incluso en días nublados.

En resumen, hoy en Lora del Río se espera un día mayormente despejado, con algunas nubes altas en la mañana y la tarde. La temperatura máxima será de 20 grados , mientras que la mínima será de 8 grados . No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvia es del 0%. Se espera viento del este y noreste con velocidades moderadas. La humedad relativa estará entre el 40% y el 90%. Recuerda vestirte con capas y protegerte del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-27T22:41:10.