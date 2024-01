Hoy en Cartaya, se espera un día despejado en su mayoría, con algunas nubes altas en ciertos momentos del día. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 10 grados durante la madrugada.

Durante la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día, lo que podría darle un aspecto más gris al cielo. A pesar de esto, no se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia.

La temperatura se mantendrá relativamente constante durante todo el día, con valores que oscilarán entre los 10 y los 23 grados . Durante la mañana y la tarde, la sensación térmica será similar a la temperatura real, lo que hará que el tiempo sea muy agradable. Sin embargo, durante la noche, la sensación térmica podría ser ligeramente más baja, por lo que se recomienda abrigarse.

La humedad relativa estará presente durante todo el día, con valores que oscilarán entre el 37% y el 81%. Esto significa que el ambiente estará ligeramente húmedo, pero no será incómodo. Además, se espera que el viento sople principalmente del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 29 km/h. Estas condiciones de viento no serán demasiado fuertes, por lo que no se espera que afecten significativamente el tiempo.

En resumen, hoy en Cartaya se espera un día mayormente despejado, con algunas nubes altas en ciertos momentos del día. La temperatura máxima será de 23 grados , mientras que la mínima será de 10 grados . No se esperan precipitaciones y la humedad relativa estará presente durante todo el día. El viento soplará principalmente del norte y del noreste, con velocidades moderadas. En general, será un día agradable para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-24T22:41:09.