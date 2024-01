Hoy en Córdoba, se espera un día despejado con cielos despejados durante todo el día. La temperatura máxima será de 21 grados durante la tarde, mientras que la temperatura mínima será de 8 grados durante la madrugada. La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

La humedad relativa estará entre el 38% y el 94%, lo que indica que habrá un poco de humedad en el aire. Esto puede hacer que el tiempo se sienta un poco más fresco de lo que indica la temperatura real.

No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia. Además, no se espera que haya vientos fuertes, con velocidades que oscilan entre los 5 y los 21 kilómetros por hora. La dirección del viento variará entre el este, el noreste y el sureste.

El sol saldrá a las 08:29 de la mañana y se pondrá a las 18:33 de la tarde, lo que significa que habrá aproximadamente 10 horas de luz solar durante el día.

En resumen, hoy en Córdoba se espera un día despejado y soleado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . No se esperan lluvias ni vientos fuertes, por lo que será un buen día para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-23T22:41:08.