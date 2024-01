Hoy en La Algaba, se espera un día con cielos mayormente nublados. Durante la mañana y la tarde, se verán nubes altas y cubiertas, lo que significa que el cielo estará parcialmente cubierto y no se verá mucho sol. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia.

Las temperaturas serán frescas, con mínimas de 6°C durante la madrugada y máximas de 18°C durante la tarde. La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en cuanto a la sensación de frío o calor. La humedad relativa estará alta durante la madrugada y la mañana, con valores cercanos al 100%. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando un mínimo del 62% durante la tarde. Esto significa que el ambiente estará bastante húmedo durante la mañana, pero se irá secando a lo largo del día. En cuanto al viento, predominará la dirección noroeste durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 19 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que el viento no será un factor importante a tener en cuenta. En resumen, hoy en La Algaba se espera un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Aunque el sol no estará muy presente, no se esperan condiciones climáticas adversas. Es recomendable llevar ropa abrigada debido a las bajas temperaturas, pero no será necesario llevar paraguas ni protegerse del viento. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-01T22:45:16