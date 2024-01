Hoy, en Puente Genil, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas en la tarde y noche. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 5 grados durante la madrugada. La sensación térmica será similar a la temperatura real, oscilando entre los 4 y 15 grados a lo largo del día.

Durante la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, es importante abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas durante la madrugada. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a aparecer, lo que dará lugar a un cielo parcialmente nublado en la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia. La humedad relativa será alta durante la madrugada, alcanzando el 100%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando al 72% durante la tarde. Esto significa que el ambiente estará ligeramente húmedo, pero no se esperan condiciones de lluvia.

En cuanto al viento, predominará la dirección este durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. En la tarde, se espera una ligera brisa proveniente del sureste con velocidades de hasta 12 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes.

En resumen, el día en Puente Genil será mayormente despejado, con algunas nubes altas en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , con una sensación térmica similar. No se esperan precipitaciones y el viento será suave, predominando la dirección este. Es importante vestirse adecuadamente para las bajas temperaturas durante la madrugada y disfrutar de un día agradable en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-30T22:43:58