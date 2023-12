Hoy en Pozoblanco, se espera un día con niebla en la mañana y cielos despejados durante el resto del día. La temperatura máxima alcanzará los 10 grados , mientras que la mínima será de 0 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real.

Durante la mañana, la niebla estará presente en la zona, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles. Se recomienda precaución al conducir y utilizar luces antiniebla si es necesario. A medida que avance la mañana, la niebla se disipará y dará paso a un cielo despejado.

A lo largo del día, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La temperatura se mantendrá fresca, con una ligera subida durante las horas de la tarde. Se recomienda abrigarse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100%. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, llegando al 69% durante la noche. Se espera que el viento sea suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. La dirección del viento variará entre oeste, norte y noreste.

No se esperan precipitaciones durante el día, por lo que no habrá lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá necesidad de llevar paraguas ni preocuparse por la lluvia.

El orto del sol será a las 08:34 de la mañana, mientras que el ocaso será a las 18:04 de la tarde. Esto significa que habrá aproximadamente 9 horas y 30 minutos de luz solar durante el día.

En resumen, hoy en Pozoblanco se espera una mañana con niebla y un cielo despejado durante el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 10 grados . No se esperan precipitaciones y el viento será suave. Se recomienda abrigarse adecuadamente y tener precaución al conducir debido a la niebla en la mañana. Disfrute de un día soleado en Pozoblanco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-25T22:43:56