Hoy en Cartaya, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, con algunas nubes dispersas en la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados alrededor de las 16:00 horas, mientras que la temperatura mínima será de 4 grados durante la madrugada.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera brisa que hará que se sienta un poco más fresco. La humedad relativa estará en niveles altos durante la mañana, alcanzando el 99% a las 08:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando al 50% en la tarde.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvia en Cartaya. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Además, no se prevé niebla ni vientos fuertes. El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 kilómetros por hora.

El sol saldrá a las 08:40 horas y se pondrá a las 18:17 horas, brindando aproximadamente 9 horas y 37 minutos de luz solar. Será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el pronóstico meteorológico para Cartaya hoy es de un día despejado y soleado, con temperaturas suaves y sin precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-25T22:44:02