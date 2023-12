Hoy, en Bormujos, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, sin ninguna nube a la vista. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 5 grados durante la madrugada.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera variación a lo largo del día. Durante la mañana y la tarde, la sensación térmica estará entre los 7 y los 17 grados , mientras que durante la noche descenderá a los 3 grados .

La humedad relativa será moderada, con valores que oscilarán entre el 51% y el 90%. Esto significa que el ambiente estará ligeramente húmedo, pero no será incómodo. No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia ni nieve.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte durante la mayor parte del día, con velocidades que irán desde los 6 hasta los 23 kilómetros por hora. Durante la mañana y la tarde, el viento será más suave, mientras que durante la noche aumentará ligeramente.

El sol saldrá a las 08:35 de la mañana y se pondrá a las 18:11 de la tarde, lo que significa que habrá aproximadamente 9 horas y 36 minutos de luz solar. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

En resumen, el pronóstico para Bormujos el día de hoy es de un cielo despejado, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Será un día perfecto para disfrutar del aire libre y realizar actividades al aire libre. No olvides llevar protección solar y abrigarte durante la noche, ya que las temperaturas pueden descender. ¡Disfruta del buen tiempo en Bormujos!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-22T22:44:19