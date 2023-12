Hoy, en Lucena, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, sin ninguna nube en el horizonte. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados durante la tarde, mientras que la temperatura mínima será de 5 grados durante la madrugada.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera variación a lo largo del día. Durante la mañana y la tarde, la sensación térmica estará entre los 7 y los 17 grados , respectivamente. A medida que avance la noche, la sensación térmica descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados .

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 38% y el 69%. Esto significa que el ambiente estará relativamente seco, pero no será excesivamente húmedo. Es importante tener en cuenta estos niveles de humedad para mantenerse hidratado y proteger la piel de la sequedad.

En cuanto al viento, predominará la dirección del sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 20 kilómetros por hora. Durante la tarde, se espera una ligera brisa del norte con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Es posible que se produzcan ráfagas de viento más fuertes en algunas zonas, por lo que se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia en Lucena. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que el día estará completamente seco y no habrá necesidad de llevar paraguas o protegerse de la lluvia.

En resumen, el día de hoy en Lucena será soleado y despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un buen día para disfrutar del aire libre y realizar actividades al aire libre. Recuerda protegerte del sol y mantener una buena hidratación. ¡Disfruta del buen tiempo!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-21T22:44:00