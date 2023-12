Mañana, en Úbeda, se espera un día despejado y soleado. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará despejado durante todo el día, sin ninguna nube en el horizonte. La temperatura máxima alcanzará los 11 grados , mientras que la mínima será de -2 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera variación a lo largo del día.

La humedad relativa estará en torno al 64%, lo que indica que el ambiente estará relativamente seco. No se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia ni nieve durante el día. Además, la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día.

En cuanto al viento, predominará la dirección sureste con una velocidad de 10 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán los 12 km/h. Aunque el viento estará presente, no será demasiado fuerte y no se espera que cause ningún problema.

El día comenzará con una temperatura de 2 grados , pero irá aumentando gradualmente a medida que avance la mañana. Al mediodía, la temperatura alcanzará los 7 grados , y por la tarde llegará a los 10 grados . Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá por encima de los 5 grados .

En resumen, mañana en Úbeda se espera un día agradable y soleado, con temperaturas suaves y sin precipitaciones. Será un buen día para disfrutar al aire libre y realizar actividades al aire libre. Se recomienda vestirse abrigado por la mañana debido a las bajas temperaturas, pero a medida que avance el día, se podrá disfrutar de un clima más cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-18T22:44:04