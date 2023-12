Mañana, en Baena, se espera un día despejado y soleado. Según los datos proporcionados, el cielo estará despejado durante todo el día, sin ninguna nube en el horizonte. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados , mientras que la mínima será de 5 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en cuanto a la sensación de frío o calor.

La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 40%, lo que indica un ambiente seco. No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia ni posibilidad de tormentas. El viento soplará principalmente del noroeste, con una velocidad promedio de 8 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que las condiciones serán bastante tranquilas.

En cuanto a los horarios de luz solar, el amanecer será a las 8:26 de la mañana y el atardecer será a las 18:01 de la tarde. Esto significa que habrá aproximadamente 9 horas y 35 minutos de luz solar durante el día, lo que permitirá disfrutar de una jornada luminosa.

En resumen, mañana en Baena se espera un día agradable y soleado, con temperaturas suaves y sin precipitaciones. Será un buen día para disfrutar al aire libre y realizar actividades al aire libre. Se recomienda vestir ropa ligera y protegerse del sol con protector solar y sombrero. ¡Aprovecha el buen tiempo y disfruta de un día maravilloso en Baena!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-18T22:43:56