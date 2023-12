El tiempo en Córdoba para mañana, 18 de diciembre de 2023, se espera que sea despejado durante todo el día. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará despejado en todos los periodos, desde la medianoche hasta las 23:00 horas. Esto significa que no habrá nubes en el cielo y se podrá disfrutar de un día soleado.

La temperatura será fresca por la mañana, con valores alrededor de los 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con una temperatura de 15 grados . Después de eso, la temperatura comenzará a descender lentamente, pero se mantendrá agradable durante la tarde y la noche, con valores alrededor de los 12 grados .

La sensación térmica, que tiene en cuenta la temperatura y la velocidad del viento, será similar a la temperatura real durante la mayor parte del día. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, se espera que la sensación térmica sea un poco más baja, alrededor de los 4 grados . A medida que avance el día, la sensación térmica aumentará y se acercará a la temperatura real, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con una sensación térmica de 15 grados .

La humedad relativa será moderada durante todo el día, con valores alrededor del 80%. Esto significa que el aire estará ligeramente húmedo, pero no será incómodo. No se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 9 kilómetros por hora. No se esperan ráfagas de viento significativas.

En resumen, el tiempo en Córdoba para mañana, 18 de diciembre de 2023, será despejado y soleado durante todo el día. Las temperaturas serán frescas por la mañana y agradables durante la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones y el viento será suave. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-16T22:43:58