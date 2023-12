El tiempo en Cabra para el día 10 de diciembre de 2023 se espera que esté mayormente nublado. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará principalmente cubierto de nubes altas durante todo el día. Sin embargo, también se espera que haya momentos de poco nuboso y despejado en las primeras horas de la mañana.

La temperatura máxima para este día será de 17 grados , mientras que la temperatura mínima será de 8 grados . A lo largo del día, la temperatura oscilará entre estos valores, alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía. La sensación térmica será similar a la temperatura real, lo que significa que no se esperan cambios significativos en la percepción del tiempo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, con valores que oscilan entre el 60% y el 86%. Esto indica que el ambiente estará bastante húmedo, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indica la temperatura real. Se recomienda vestirse con ropa adecuada para mantenerse abrigado y protegido de la humedad.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias para este día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que es poco probable que haya lluvias o cualquier tipo de precipitación durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilan entre 4 y 9 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, ya que las velocidades máximas registradas no superan los 13 km/h. Esto indica que el viento será suave y no representará ningún problema significativo.

En resumen, el tiempo en Cabra para el día 10 de diciembre de 2023 se espera que esté mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 8 y los 17 grados . No se esperan lluvias y el viento será suave. Se recomienda vestirse adecuadamente para protegerse de la humedad y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-08T22:44:57