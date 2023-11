El día de mañana, en Baena, se espera un clima bastante agradable. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas en la mañana y en la tarde. Esto significa que podremos disfrutar de un día soleado y luminoso.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 6°C y los 18°C. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, mientras que la más alta se alcanzará durante la tarde. Aunque las temperaturas serán frescas en la mañana, irán aumentando gradualmente a medida que avance el día, lo que nos permitirá disfrutar de una tarde más cálida.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, lo que significa que no habrá una gran diferencia entre ambas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar dependiendo de la exposición al viento. En este caso, se espera que el viento sople con una velocidad moderada, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, oscilando entre el 27% y el 63%. Esto indica que el ambiente no estará ni muy seco ni muy húmedo, lo que resulta bastante agradable para realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante todo el día. Según los datos proporcionados, la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no tendremos que preocuparnos por llevar paraguas o impermeables, ya que no se esperan precipitaciones.

En resumen, el día de mañana en Baena se espera un clima agradable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 18°C. No se esperan lluvias y la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados. Será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-25T06:31:57