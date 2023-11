El día de mañana, en Baena, se espera un clima bastante agradable. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas en la mañana y en la noche. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados , mientras que la mínima será de 12 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en este aspecto.

La humedad relativa estará en un rango bastante cómodo, oscilando entre el 44% y el 69%. Esto significa que el ambiente no estará ni muy seco ni muy húmedo, lo cual es ideal para realizar actividades al aire libre. Además, no se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá que preocuparse por llevar paraguas o impermeable.

En cuanto al viento, se espera que sople en dirección sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilan entre los 3 y los 9 kilómetros por hora. No se esperan ráfagas fuertes de viento, por lo que no habrá problemas en ese aspecto.

En resumen, el día de mañana en Baena será perfecto para disfrutar del aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, podrás realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. No olvides protegerte del sol y llevar contigo una botella de agua para mantenerte hidratado. ¡Disfruta de este hermoso día en Baena!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-19T22:43:55