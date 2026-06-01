Piden 14 años de cárcel y más de un millón de multa a cuatro acusados de defraudar a la Seguridad Social en Córdoba

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba ha pedido 14 años de prisión y 1.170.000 euros de multa para cuatro personas acusadas de defraudar a la Seguridad Social por no pagar las cotizaciones de los trabajadores de sus sociedades.

La petición fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que uno de los cuatro acusados constituyó tres sociedades que, de común acuerdo con los otros tres, gestionaba el primero. Tales sociedades se constituyeron "exclusivamente con la finalidad de eludir el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo en favor de la Seguridad Social". Así, "se detraían de las nominas de los empleados las correspondientes cotizaciones sin que posteriormente se abonaran las cuotas de la Seguridad Social de los mismos", según la Fiscalía.

Por ello, la Fiscalía pide cinco años de prisión e inhabilitación del derecho de sufragio por el tiempo de condena y la pena de 500.000 euros de multa al acusado que gestionaba las tres sociedades.

Así mismo solicita la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el período de 8 años, que en el caso de los otros tres acusados este período es de 6 años.

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Para los otros tres acusados el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión para cada uno y la multa de 350.000; 200.000 y 120.000 euros, respectivamente, así como la inhabilitación del derecho de sufragio por el tiempo de condena. Para la Fiscalía no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en ninguno de los acusados.