Confirman dos años de cárcel a un hombre que abusó de una menor en un centro comercial de Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a dos años de prisión a un hombre acusado de un delito de abusos sexuales cometido sobre una menor de unos 15 años de edad en un centro comercial de la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el procesado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Una relación rota

En concreto, se da por probado que el varón, mayor de edad y sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con la menor, que cesó en la fecha en la que ocurren los presentes hechos, si bien ella, sobre el mes de marzo del año 2022, ya había anunciado al acusado que la relación debía cesar.

No obstante, el procesado "no aceptó dicha ruptura" y desde mayo de ese año intentó retomar la misma e influir en sus decisiones y, sobre todo, "para darle pena por haber dejado la relación sentimental, le comentó a la menor en varias ocasiones que se iba a quitar la vida".

"Presionada de esa forma, accedió a tener algún que otro contacto con él, si bien expresando su voluntad de no seguir, dado que había iniciado una nueva relación sentimental", se precisa en la sentencia, que apunta que "de esta forma, en la tarde del 4 de julio de 2022, el procesado consiguió convencerla para tener un breve encuentro asegurándole, que tras el mismo, la dejaría en paz y aceptaría la ruptura de la relación".

Ambos se citaron en una zona de un callejón junto a un centro comercial de la capital cordobesa. Una vez allí, entraron en los aseos reservados a personas con movilidad reducida de dicho establecimiento, donde el procesado supuestamente cometió el delito por el que ha sido condenado.

A consecuencia de los hechos descritos, tras la valoración del estado emocional de ella en informe de evaluación y diagnóstico, del día 29 de marzo de 2023, se derivó a la menor al Programa de Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual a fin de "minimizar consecuencias de lo ocurrido e intervenir en las consecuencias psicológicas de la experiencia sufrida".

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Los padres de la joven, en representación de la misma, han denunciado los hechos y reclamado lo que en derecho convenga en vía de responsabilidad civil.