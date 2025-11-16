Archivada la denuncia de la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba por acoso laboral

La jueza ha acordado el archivo de la causa abierta a raíz de la denuncia presentada por María Dolores Baena, exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, contra el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, y la secretaria general provincial de Cultura, María Valle Fuentes por acoso laboral. Baena, cesada de forma fulminante en diciembre de 2023, sostenía haber sufrido un trato humillante que, según su relato, derivó en un cuadro de estrés que requirió atención médica.

En el auto donde se archiva el caso, al que ha tenido acceso CÓRDOBA, se indica que durante la instrucción se tomaron declaraciones a la denunciante y a los investigados, además de practicarse diversas pruebas testificales y documentales. Baena afirmó que el delegado territorial había dado instrucciones para limitar su presencia en medios de comunicación, había evitado acudir a actos del museo y había obviado su labor en redes sociales. Además, denunciaba la negativa al pago de horas extra, la pérdida del acceso al sistema de control horario y la solicitud directa de informes al personal técnico, ignorando su posición directora.

La jueza, sin embargo, concluye que ninguna de estas circunstancias constituye acoso laboral en términos penales. El auto apunta a que "no se atisba que los investigados hubieran desplegado un comportamiento subsumible en el tipo penal referido, que se hubiere dirigido a anular a la denunciante, ni que desarrollaran actos de gravedad e intrínsecamente degradantes para aquella". Además, subraya que no se ha acreditado un comportamiento concreto, continuado o degradante por parte de los investigados. En el caso de la secretaria general, apunta que la denuncia ni siquiera detallaba actuación alguna en su contra.

En esta línea, tras el análisis global de las diligencias, la instructora ha descartado la existencia de delito y ha decretado el archivo de la causa.