Sucesos
Persecución tras una fuga en la A-4 en Córdoba: investigan a un hombre por conducir de forma temeraria, drogado y sin carnet
La Guardia Civil interceptó al conductor después de que ignorara las señales de los agentes y emprendiera una huida a gran velocidad por la autovía y otras vías
La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial después de que se diera a la fuga de una patrulla en la autovía A-4, en Córdoba, y protagonizara una conducción temeraria a gran velocidad. El hombre, que fue finalmente interceptado por los agentes, carecía además de permiso de conducción y se encontraba bajo la influencia de sustancias estupefacientes, según ha informado este martes el instituto armado.
Los hechos se produjeron el pasado 2 de septiembre, cuando una patrulla del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba se encontraba realizando un servicio de vigilancia de las carreteras y detectó un turismo que circulaba de forma anómala por la autovía A-4. Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a darle el alto con el objetivo de identificar al conductor y comprobar las circunstancias de la circulación. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso de las señales realizadas por los guardias civiles y, en lugar de detenerse, emprendió la huida.
Huida a gran velocidad
Durante la fuga, el conductor realizó una maniobra de evasión y continuó circulando a gran velocidad por un tramo de la autovía y posteriormente por otras vías. Según la Guardia Civil, su forma de conducción generó una situación de peligro para el resto de usuarios de la carretera.
Los agentes señalan que durante la huida el conductor habría prescindido de las normas más elementales del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico, manteniendo una conducción considerada temeraria. Finalmente, la patrulla consiguió interceptar el vehículo y proceder a la identificación de su conductor.
Tres presuntos delitos
A raíz de estos hechos, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba se han hecho cargo de las diligencias y han investigado al conductor por la presunta comisión de tres delitos contra la seguridad vial.
En concreto, se le atribuyen provisionalmente un delito de conducción temeraria, otro de conducción bajo la influencia de drogas y un tercero por conducir sin haber obtenido el correspondiente permiso de conducción.
La Guardia Civil recuerda que estas conductas pueden tener importantes consecuencias penales. En el caso de conducir sin permiso, el Código Penal contempla una pena de prisión de tres a seis meses. Por su parte, el delito de conducción temeraria puede ser castigado con prisión de seis meses a dos años y con la privación del derecho a conducir por un periodo superior a uno y hasta seis años. Asimismo, el Código Penal establece para la conducción bajo la influencia de drogas una pena de prisión de tres a seis meses. La investigación continúa en el marco de las diligencias instruidas por los agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Córdoba.
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