Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Armas Guardia CivilLuis Planas sobre la venta de DeoleoUrbanismo edificio Manríquez CórdobaApartamentos turísticos CórdobaNoches del PatrimonioCórdoba CF-UD AlmeríaCórdoba CF - UD Almería | Horario y dónde verCárcel del CórdobaCapilla de la Mezquita restauradaCabalcorBaena planta de biometanoVariante Sur
instagramlinkedin

Emergencias

Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena

El varón de 56 años, que se prendió fuego para protestar contra una sentencia según los testigos, fue trasladado al hospital

Sanitarios atienden dentro de la ambulancia a una persona que se intentó quemar a lo bonzo frente a los jugzados de Cartagena

Sanitarios atienden dentro de la ambulancia a una persona que se intentó quemar a lo bonzo frente a los jugzados de Cartagena / Juana Martínez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

Un hombre de 56 años se intentó quemar a lo bonzo frente a los juzgados de Cartagena (Murcia) en la calle Ángel Bruna. De acuerdo con el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, se trataba de una persona que amenazaba con prenderse fuego ante la multitud.

Asimismo, comentaron que las llamadas de alerta recibidas de parte de los ciudadanos que presenciaban el suceso indicaron que la persona llegó a prenderse fuego. Sin embargo, los trabajadores que se encontraban en el juzgado intervinieron y apagaron las llamas con los extintores de las instalaciones. A su llegada los agentes de la Policía Local trasladaron al hombre, que todavía se encontraba consciente, al interior del edificio hasta la llegada de la ambulancia.

Una mancha en el suelo tras el intento de suicidio del hombre.

Una mancha en el suelo tras el intento de suicidio del hombre. / Juana Martínez

Al respecto de las causas de esta temeridad, el hombre estaba en desacuerdo con una sentencia que se tomó sobre su persona. Por el momento, se desconoce la decisión judicial específica que lo motivó a intentar quemarse a lo bonzo. Acto para el que utilizó gasolina, lo que incrementa la gravedad de sus heridas.

El 112 aclaró que los sanitarios lo atendieron en el lugar de los hechos. Posteriormente, la ambulancia se dirigió hacia la unidad especializada de quemados del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Hasta el lugar también se desplazaron los bomberos de la ciudad, para intentar anticipar los movimientos suicidas de este varón.

Suceso similar en Murcia

El pasado mes de enero una persona intentó, de igual manera, quemarse a lo bonzo en la ciudad de Murcia. Se trató de un bombero del Ayuntamiento de Murcia que acudió a la plaza Belluga para prenderse fuego.

Los viandantes que presenciaron el suceso en directo indicaron que el trabajador antiincendios esperó a la llegada de la policía para encender el fuego. Fue durante un momento de tensión en el que los agentes de la Policía Local que se desplazaron hasta la zona le gritaban: "No lo hagas", que surgieron las llamas a sus pies.

Noticias relacionadas

Gracias a que portaba un traje ignífugo y a la rápida intervención de los policías que lo redujeron y lo esposaron, no sufrió quemaduras. Fuentes cercanas a la investigación le detallaron a esta redacción que el hombre pretendía visibilizar las malas condiciones laborales de su colectivo.

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  4. La Aemet avisa de temperaturas por encima de lo normal en Córdoba pero rebaja la subida prevista para los próximos días
  5. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
  6. El remolque de un tráiler se desprende y ocasiona retenciones en la A-4 a la altura de la prisión de Córdoba
  7. Baena deniega la autorización del proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal
  8. Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

Uno de los robos más antiguos de la historia ocurrió en un pueblo de Córdoba y los arqueólogos saben cómo fue

Uno de los robos más antiguos de la historia ocurrió en un pueblo de Córdoba y los arqueólogos saben cómo fue

Posibles alineaciones del Córdoba CF-Almería: altas, bajas y dudas para el derbi

Posibles alineaciones del Córdoba CF-Almería: altas, bajas y dudas para el derbi

África se prepara para el desplazamiento de millones de personas a causa de El Niño

África se prepara para el desplazamiento de millones de personas a causa de El Niño

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre
Tracking Pixel Contents