El remolque de un tráiler se desprende y ocasiona retenciones en la A-4 a la altura de la prisión de Córdoba

El remolque de un tráiler se ha desprendido de la cabeza tractora y ha quedado parado en uno de los carriles de la A-4 a su paso por Córdoba, lo que ha ocasionado a primera hora de este viernes retenciones de tráfico en la salida de Córdoba.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 8.45 horas en el kilómetro 391 en sentido Madrid, a la altura del centro penitenciario de Córdoba, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112. La cabeza tractora se ha salido de la vía, hacia el arcén, y ha caído por un ligero desnivel. Sin embargo, el conductor ha resultado ileso.

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El accidente no ha afectado a otros vehículos, solo al tráfico a primera hora de la mañana, que se ha visto alterado mientras se trataba de retirar el remolque.