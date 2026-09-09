Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suicidios en hombresTeléfono de la EsperanzaEl tiempo en CórdobaNuevo curso escolarLa Corredera grupo de músicaEstrés en la vuelta al coleAvispón asiáticoDirecto | CongresoGuilherme Fernandes CCFCórdoba CF trayectoria en SegundaEuromillones en CórdobaUCO prevención del suicidioVelá de la FuensantaMisa Virgen de la FuensantaJuan Antonio Martínez, desaparecido en Puente Genil
instagramlinkedin

Investigación en Santa Lucía de Tirajana

Detienen a un hombre por apuñalar a su pareja en Gran Canaria

La víctima permanece ingresada con pronóstico reservado en un centro hospitalario tras ser atacada. El varón ya se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre, de 40 años, ha sido detenido en la madrugada de este miércoles por la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Los hechos se han producido en la madrugada de este miércoles cuando V.A.P.C., de nacionalidad española al igual que la víctima, llama a la Guardia Civil indicando que había apuñalado a su pareja, que responde a las iniciales de R.M.M.S., en su domicilio del citado municipio, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Seguidamente acuden al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirman que la mujer presentaba varias puñaladas, por lo que se da aviso a los servicios médicos, que comprueban el estado de la víctima y la trasladan hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil proceden a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.

Noticias relacionadas

La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema VIOGEN, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
  4. El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
  5. Córdoba, a punto de recuperar el sorteo de viviendas protegidas: el Pleno aprobará la próxima semana el nuevo sistema
  6. Las obras del futuro hotel en la Casa de los Guzmanes de Córdoba continúan tras la demolición del cuerpo trasero
  7. La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
  8. Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones

El IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo estrena nuevos talleres para el ciclo formativo de Soldadura y Calderería

El IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo estrena nuevos talleres para el ciclo formativo de Soldadura y Calderería

Dcoop inicia la campaña del pistacho con dos nuevos centros de recepción y aspira a producir 1.000 toneladas

Dcoop inicia la campaña del pistacho con dos nuevos centros de recepción y aspira a producir 1.000 toneladas

La recuperación de la Mezquita-Catedral y el plan para agilizar licencias urbanísticas, premiados por los arquitectos andaluces

La recuperación de la Mezquita-Catedral y el plan para agilizar licencias urbanísticas, premiados por los arquitectos andaluces

COAG denuncia que tres de cada cuatro litros de aceite de Túnez esquiva el arancel: "Hay una guerra de márgenes"

COAG denuncia que tres de cada cuatro litros de aceite de Túnez esquiva el arancel: "Hay una guerra de márgenes"

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

Así es la innovadora técnica con pulsos eléctricos para mejorar la extracción del aceite de oliva: "Es de la máxima calidad"

Así es la innovadora técnica con pulsos eléctricos para mejorar la extracción del aceite de oliva: "Es de la máxima calidad"

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)
Tracking Pixel Contents