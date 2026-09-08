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Accidente Grave

Tres heridos, dos de ellos graves, por una explosión en un edificio de Barcelona

Las víctimas son dos mujeres y, una de ellas, ha sido trasladada al hospital en estado grave tras el suceso

Un vehículo de los Bomberos de Barcelona.

Un vehículo de los Bomberos de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

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EFE

Barcelona

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, a causa de una explosión ocurrida este martes por la tarde en un edificio de la calle Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), según han informado los Bomberos de la Generalitat en la red social X.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplegado diez ambulancias y un equipo con los Bomberos, ha trasladado en estado grave a una mujer al Hospital Parc Taulí de Sabadell y a un hombre, también grave, al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que ha asistido 'in situ' a otra mujer con lesiones leves.

Por su parte, Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan especial de emergencias PROCICAT.

Los Bomberos han activado nueve dotaciones tras recibir el aviso a las 17:20 horas por la explosión, que ha provocado la caída del forjado de la planta baja hacia el sótano y ha afectado a un local comercial del inmueble.

Entre los efectivos desplazados figuran especialistas del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) y del Grupo Canino de Búsqueda (GRCR), que trabajan en el rastreo de los escombros para descartar la presencia de más víctimas.

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El dispositivo cuenta además con el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Cerdanyola (Barcelona) para evaluar la afectación estructural del edificio, así como con técnicos de la compañía suministradora de gas para inspeccionar las instalaciones e investigar el origen de la deflagración.

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