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Investigación abierta

Los Mossos investigan un presunto secuestro a tiros en Gavà (Barcelona)

La víctima fue localizada horas después herida en Sabadell

Todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas

Una patrulla de Mossos en un vehículo policial

Una patrulla de Mossos en un vehículo policial / Mossos

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Marta Català

Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto secuestro ocurrido este lunes por la tarde en Gavà (Barcelona), después de que un hombre fuera localizado horas más tarde en Sabadell con una herida de bala, según han informado fuentes policiales a EL PERIÓDICO. Todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

Los hechos se produjeron hacia las 18.30 horas en la calle del Pou de Gavà, en la zona de Can Espinós. Según las primeras informaciones, los Mossos recibieron el aviso de que un hombre había sido tiroteado y posteriormente introducido en el maletero de un coche. Horas después, la víctima apareció en Sabadell con una herida de bala.

La víctima iba en moto cuando le dispararon y su motocicleta apareció abandonada en el lugar del rapto. El disparo fue en una zona no vital y el hombre se recupera en el hospital.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer las circunstancias del suceso y trabajan para identificar y localizar al autor o autores del presunto secuestro.

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El incidente tuvo lugar en Can Espinós, una zona conocida por los Mossos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del ataque ni sobre la relación entre la víctima y sus presuntos agresores.

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Fuente: El Periódico

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