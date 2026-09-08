Un juez procesa al presunto líder de una célula del grupo neonazi 'The Base' en España

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar al presunto líder de la primera célula desmantelada en España de la organización terrorista neonazi 'The Base', que promueve la supremacía de la raza blanca, y a otro supuesto miembro del grupo.

A ambos los procesa por delitos de participación en organización criminal de carácter terrorista, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento, según el auto conocido este martes.

El juez destaca que la organización terrorista The Base está inscrita en la lista de la Comisión Europea y del Consejo y predica la supremacía de la raza blanca a través de una red internacional de células paramilitares que se capacitan militarmente para la consecución de sus fines, que ellos denominan "lucha por la sucesión blanca".

David D., que fue detenido en Castellón en 2025, está considerado el presunto líder de una célula en España y, según el juez, habría realizado una continua labor de captación y adoctrinamiento en "los postulados ideológicos de la organización terrorista, su ideario de odio (extremista y violento), sus objetivos, su defensa", así como la adquisición y el manejo de armas y entrenamiento táctico.

El ahora procesado, que seguirá en prisión provisional, donde ingresó tras su detención, supone según el juez un "peligro grave para la seguridad", puesto que se le atribuye también haber portado con asiduidad armas blancas en la vía pública, a lo que se añade su "radicalidad y violencia".

El magistrado señala también que el presunto líder de The Base en España habría realizado entrenamientos tácticos a terceras personas "con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad", Onda, en Castellón, así como "acopio anormal" de armas, objetos lesivos, indumentaria, material médico de combate o material paramilitar.

The Base, una organización terrorista, tiene una red internacional de células paramilitares que se capacitan militarmente para conseguir su fin, que es la supremacía blanca.

Un agente informático infiltrado apuntó a que era David D. quien dirigía esta célula en España a través de un canal de Telegram, TB Spain, ya eliminado, donde daba directrices y "difundía su ideario de odio, extremista y violento, sus objetivos y su defensa con el objetivo de reclutar e influenciar a las personas para que se unan a la organización".

Así, a este procesado se le atribuye una continua labor de captación y adoctrinamiento, propaganda de la organización y sus objetivos y postulados aceleracionistas, así como la adquisición y manejo de armas PCP -de aire comprimido- y equipamiento y entrenamiento táctico.

Su ideario "extremista y violento", que incluye teorías preparacionistas y survivalistas, tenía como último fin la "lucha por la sucesión blanca", según la terminología de esta organización, que figura en el listado de la Unión Europea sobre grupos terroristas.

Según la investigación, el otro procesado, Jesús E.L, era la mano derecha del presunto líder de la célula y conocía los actos de la organización y hay "indicios fehacientes" de que habría sido participe de los entrenamientos paramilitares, en los que posó junto a David D. exhibiendo la bandera de la organización y armas.

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Contra ambos pesan indicios que provienen del material que se les ha intervenido, de los contactos con el líder de la organización, Rinaldo Nazzaro, que ahora residiría en Rusia, o del acopio y distribución de material, así como de las armas incautadas, a lo que se unen los informes del agente infiltrado.

Fuente: El Periódico