Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edad de la compra de la viviendaConstrucción de viviendasSorteo de VPOVPO en Campo de la Verdad y San Rafael de la AlbaidaEl tiempo en Córdoba: ¿fin del calor?Incidente en VuelingGuía Velá de la FuensantaSan RafaelCórdoba CFMolino andalusíHotel Casa de los GuzmanesCarmen González (PSOE)Fallece el sacerdote José GutiérrezInforme PISAPrimarias PSOE CórdobaReforma del mercado de la CorrederaLa FuensantaDetenidos tras incendio de Cerro MurianoVirus del Nilo en LucenaPiostrosTabernas históricasPresos en Guinea EcuatorialYacimiento de Cercadilla
instagramlinkedin

Narcotráfico

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Dos personas han sido detenidas en a operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Sevilla

Dos personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la que han sido interceptados más de 1.200 kilos de cocaína oculta en un cargamento de cocos, escondida en el fondo del remolque de un camión.

El alijo, que se encontraba en la parte baja de unos palés, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía.

Noticias relacionadas

Además de las dos personas arrestadas, ha sido decomisado dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda
  4. El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas
  5. Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
  6. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Sabadell y el Córdoba CF
  7. Trece establecimientos con el distintivo de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba recibirán ayudas municipales en 2026
  8. El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

Francia vuelve a sufrir un robo de arte: cuatro obras desaparecen del Museo Renoir

Francia vuelve a sufrir un robo de arte: cuatro obras desaparecen del Museo Renoir

El San Rafael que lleva casi 400 años recibiendo a quienes llegan a Córdoba y dio origen a una simbólica tradición

El San Rafael que lleva casi 400 años recibiendo a quienes llegan a Córdoba y dio origen a una simbólica tradición

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Trampantojos

Trampantojos

Moeve Fútbol Zone 2x02: El Barça da un golpe encima de la mesa y aleja al Madrid

El molino de Córdoba que sigue mostrando el mismo aspecto que hace siglos y conserva el legado de la ingeniería andalusí

El molino de Córdoba que sigue mostrando el mismo aspecto que hace siglos y conserva el legado de la ingeniería andalusí
Tracking Pixel Contents