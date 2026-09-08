Investigación
La Guardia Civil detiene a tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) por un ajuste de cuentas entre clanes
La Guardia Civil detiene a tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina por un ajuste de cuentas entre clanes
Domingo Díaz
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a tres hombres por su presunta implicación en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva), en el que murieron tres personas, por un ajuste de cuenta entre clanes el pasado agosto. Las detenciones se han llevado a cabo en registros simultáneos realizados en Huelva capital con la participación de más de 80 agentes. A los detenidos se les imputan cuatro delitos de asesinato -cuenta como víctima también el nonato- y un delito de pertenencia a organización criminal.
El Instituto Armado ha llevado a cabo un complejo dispositivo. De hecho, se ha especificado que "debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos", la operación ha requerido la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados. La investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte.
La investigación se apoyó en un primer momento de inspecciones oculares y los análisis de las pruebas. Esto es lo que ha permitido identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos.
Durante los registros realizados, se han incautado un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, chalecos antibalas, un táser y documentación que les vincula con los hechos.
Por el momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario. El Tribunal de Instancia, 3, de Ayamonte es el encargado de investigar esta causa.
Fuente: El Correo de Andalucía
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