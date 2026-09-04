Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas al contadoVueling Aeropuerto de CórdobaCentro Internacional del Caballo en CórdobaIncendio en vertedero de SadecoCaballerizas RealesSabadell-Córdoba CFComienzan las escuelas infantilesEl tiempo en CórdobaEscapadas en los puentesCalor CórdobaMedicamentos contra la obesidadDieta mediterráneaTrabajo SocialInvestigación accidente AdamuzEstafa WhatsApp¿Dónde nació España?José Antonio Romero (PSOE), candidato a la AlcaldíaVictoria Fernández (PSOE Córdoba), candidata a la AlcaldíaMonterrubio Córdoba CFCambios de Aucorsa Vuelta a España
instagramlinkedin

Cádiz

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cádiz

El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales.

Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.

Noticias relacionadas

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos
  3. «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
  4. Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre
  5. Tres cordobeses, detenidos por importar de forma fraudulenta 10 coches desde Alemania y defraudar unos 100.000 euros a Hacienda
  6. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  7. Llega septiembre y aparcar se complica: de Fátima al Campo de la Verdad, estos son los lugares más saturados en Córdoba
  8. Monterrubio, CEO del Córdoba CF: 'Queremos llegar a Primera, para eso tenemos que crecer en otras líneas”

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō

La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón

La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba

Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
Tracking Pixel Contents