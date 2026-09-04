Crisis Migratoria
Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta
La alerta llegó cuando un vecino avisó a los militares de que el individuo iba asustando a la gente con un palo en la mano
Europa Press
Un ciudadano marroquí en situación irregular ha sido detenido en Ceuta después de haber amenazado presuntamente con apuñalar a un militar durante la tarde del jueves, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido cuando efectivos del Grupo de Regulares que se encontraban patrullando fueron alertados por un ciudadano de que por la zona había un inmigrante que estaba asustando a los viandantes con un palo en la mano.
Los militares iniciaron entonces una batida para localizar al individuo, que coincidió con las características físicas aportadas por el ciudadano.
Al percatarse de la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la huida por la zona del puerto de Ceuta, aunque finalmente uno de los militares consiguió darle alcance.
Al sentirse acorralado, el hombre sacó un arma blanca que llevaba escondida y amenazó al militar con agredirle y apuñalarle. Ante esta situación, acudieron otros efectivos del grupo, que consiguieron reducir al sospechoso y proceder a su detención.
Posteriormente, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se han iniciado las actuaciones correspondientes.
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos
- «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
- Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre
- Tres cordobeses, detenidos por importar de forma fraudulenta 10 coches desde Alemania y defraudar unos 100.000 euros a Hacienda
- Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
- Llega septiembre y aparcar se complica: de Fátima al Campo de la Verdad, estos son los lugares más saturados en Córdoba
- Monterrubio, CEO del Córdoba CF: 'Queremos llegar a Primera, para eso tenemos que crecer en otras líneas”