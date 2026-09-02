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Cádiz

Dos mujeres mueren al caer un coche al mar en el puerto de Algeciras

Dos de los ocupantes pudieron ser rescatados con vida y uno de ellos, una mujer, se encuentra en el hospital con pronóstico grave

Dos personas mueren al caer un coche al mar en el puerto de Algeciras (Cádiz).

Dos personas mueren al caer un coche al mar en el puerto de Algeciras (Cádiz). / EFE

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EFE

EFE

Cádiz

Dos mujeres han fallecido y dos hombres han resultado heridos, uno de ellos grave, al caer al mar el coche que ocupaban en el puerto de Algeciras, han indicado a EFE fuentes portuarias. Los cuatro ocupantes del coche iban a tomar un barco con destino a Tánger esta pasada medianoche, sobre las 00.30 horas.

Tras pasar el control de Policía Nacional, el personal de servicio de embarques les indicó la parcela en la que tenían que ubicarse para esperar el momento de la subida al barco. Sin embargo, por causas que se desconocen, el coche continuó la marcha directo a la rampa del cantil del atraque numero 1 del muelle Galera y cayó al mar.

Fuentes próximas a la investigación creen que un despiste del conductor pudo hacer que continuaran la marcha.

Los dos hombres consiguieron salir del vehículo, heridos, uno de ellos en estado grave, y fueron trasladados al hospital por el 061.

Las dos mujeres fueron rescatadas del interior del vehículo ya fallecidas.

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Miembros de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, GEAS de Guardia Civil, servicios sanitarios, Policía Nacional, consorcio de Bomberos y Policía Portuaria han intervenido en el lugar del accidente.

Fuente: El Periódico

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