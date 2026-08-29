Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuelas infantilesProtección del cordobán y el guadamecíDos meses sin Braulio en El VisoCayetano de JuliaEl tiempo en CórdobaHorario Córdoba CF-GranadaAlta cocina en CórdobaAccidente A-318 Puente GenilSanciones botellones y despedidasMercadillo del Sector SurDcoop compra de DeoleoManolete 79 años de su muerteEmpleos en hoteles, bares y restaurantesAgenda de ocio del fin de semanaEmpleos singulares
instagramlinkedin

VIOLENCIA SEXUAL

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, están acusados de corrupción de menores tras la grabación no consentida de un encuentro sexual

Un agente de la Unidad de Familia y Mujer.

Un agente de la Unidad de Familia y Mujer. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma de Mallorca

Dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por grabar a escondidas el encuentro sexual que uno de ellos mantuvo con una menor.

Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press tras información publicada por 'Última Hora', los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto.

Los dos hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica.

Noticias relacionadas

Ambos están acusados de corrupción de menores y se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  2. La mortalidad en Córdoba aumenta por las defunciones de mujeres, con enfermedades circulatorias, tumores y respiratorias como principales causas
  3. La Luna se tiñe de rojo sobre Córdoba: así se ha visto el eclipse lunar de este viernes 28 de agosto
  4. Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte
  5. El Córdoba CF buscará ante el Granada igualar un hito que solo ha alcanzado una vez en los últimos 50 años
  6. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  7. La Luna se tiñe de rojo sobre Córdoba
  8. El pequeño pueblo de Córdoba en la Subbética que esconde una cueva prehistórica y un castillo andalusí (y es ideal para visitar en septiembre)

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Baena recupera su pasado medieval con un mercado que llena de vida la Almedina

Baena recupera su pasado medieval con un mercado que llena de vida la Almedina

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

El gran malentendido de uno de los monumentos más fotografiados de Córdoba: esta es la verdad que sorprende a los visitantes

El gran malentendido de uno de los monumentos más fotografiados de Córdoba: esta es la verdad que sorprende a los visitantes

El primer tráiler del videojuego 'GTA VI' revoluciona el mundo 'gamer'

El primer tráiler del videojuego 'GTA VI' revoluciona el mundo 'gamer'

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

Córdoba vuelve a brillar en la alta cocina: dos restaurantes de Córdoba repiten en el ranking europeo OAD

Córdoba vuelve a brillar en la alta cocina: dos restaurantes de Córdoba repiten en el ranking europeo OAD
Tracking Pixel Contents